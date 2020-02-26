Требуется человек с испанским языком

В интернет-проект Postoplan.app на работу менеджером требуется 1 человек с испанским языком.

Уровень владения языком - от С2, хороший письменный. Устно общаться не надо вообще.

Что делать - всему обучим и расскажем, нет ничего сложного. Если кратко - то это работа в фейсбуке, информирование потенциальных клиентов, не спам. И ответы на возможные вопросы.

Не продажи! Вы будете представлять компанию, поэтому ищем человека только на постоянную работу.

Официальное оформление в европейской компании, регулярное повышение оплаты.

Работа 6-8 часов в день, но не меньше 6 часов, а лучше полная ставка на 8 часов.

Крайне важна личная ответственность.

Это не работа переводчиком, по переводам будет не больше 5-10% от всего рабочего времени, и то не факт. Суть работы - в письменном общении с испанцами.