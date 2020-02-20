Project manager в группу по разработке сайтов

Нужен менеджер по продажам туристических услуг, а именно поиск покупателей на десять авиабилетов как физ так и юр лиц. - привлечение клиентов и построение долгосрочных отношений; - реализация 10 авиабилетов. Качественно выполнить работу по данному поиску десяти клиентов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем человека с опытом работы в команде разработки на постоянную работу. Делаем простые сайты на WP, Bitrix и OpenCart.
Опыт:
- ведения проектов по созданию сайтов
- описания ТЗ
- постановки и контроля выполнения задач
- проверка корректности выполнения задач
- тестирование сайтов
- аналитика сайтов
Навыки:
- работа в команде
- опыт ведения проектов Trello
- Yandex Metrika, Google Analytics
Условия:
- удаленная работа, полный рабочий день
- ЗП 25 000 руб
- 8 часов в день
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