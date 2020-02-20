Project manager в группу по разработке сайтов

$350
Управление проектамиЗакрыт9 заявок428 просмотров
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Ищем человека с опытом работы в команде разработки на постоянную работу. Делаем простые сайты на WP, Bitrix и OpenCart.

Опыт:

- ведения проектов по созданию сайтов

- описания ТЗ

- постановки и контроля выполнения задач

- проверка корректности выполнения задач

- тестирование сайтов

- аналитика сайтов

Навыки:

- работа в команде

- опыт ведения проектов Trello

- Yandex Metrika, Google Analytics

Условия:

- удаленная работа, полный рабочий день

- ЗП 25 000 руб

- 8 часов в день

4 года назад
webonus
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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