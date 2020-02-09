Project manager

Управление проектамиЗакрыт23 заявки454 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У нас команда веб разработчиков. Большенство заказов это верстка и программирование сайтов. Чаще всего работаем с Wordpress реже с битрикс. Проектов становится все больше плю сейчас делаем активное продвижение. Вашей задачей будет контроль выполнения работы по всем проектам, подбор исполнителей если не хватает специалистов, распределение задачи между текущими специалистами, проверка качества работы, общение с клиентами и сдача проектов им на проверку, контроль правок. У вас должен иметься опыт в сфере веб разработки для понимания процессов и соответственно выполнения качественно работы. Все происходит удаленно. Пишите свой опыт работ и предложения по оплате.

Готовы рассмотреть новичков, главное огромное желание и хоть какое-то понимание процессов в веб разработке, остальному научим.

4 года назад
OldSkorpin
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад