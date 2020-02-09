Project manager

У нас команда веб разработчиков. Большенство заказов это верстка и программирование сайтов. Чаще всего работаем с Wordpress реже с битрикс. Проектов становится все больше плю сейчас делаем активное продвижение. Вашей задачей будет контроль выполнения работы по всем проектам, подбор исполнителей если не хватает специалистов, распределение задачи между текущими специалистами, проверка качества работы, общение с клиентами и сдача проектов им на проверку, контроль правок. У вас должен иметься опыт в сфере веб разработки для понимания процессов и соответственно выполнения качественно работы. Все происходит удаленно. Пишите свой опыт работ и предложения по оплате.

Готовы рассмотреть новичков, главное огромное желание и хоть какое-то понимание процессов в веб разработке, остальному научим.