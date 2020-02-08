Нужен менеджер по продажам

Добрый день! Требуется человек, который под ключ найдёт спонсора для любительской футбольной команды Зенит Играем мы в лучше чемпионате по медиа освещению AFL Russia Прикладываю ссылки на нашу российскую лигу https://vk.com/AFLRussiamoscow и основную группу https://vk.com/AFLmoscow, в которых ...