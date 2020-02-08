Нужен менеджер по продажам

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Нужен менеджер по продажам туристических услуг, а именно поиск покупателей на десять авиабилетов как физ так и юр лиц.

- привлечение клиентов и построение долгосрочных отношений;

- реализация 10 авиабилетов.

Качественно выполнить работу по данному поиску десяти клиентов.

4 года назад
topbilet
Сергей 
38 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад