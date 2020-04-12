topbilet

Сергей topbilet

 
38 летРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Сеть Турагентств и Авиакасс. Продажа Авиа и ЖД билетов. Билеты по ВПД. Аэроэкспресс. Медстраховка. Поиск гостиниц. Путешествия. Туризм. Визы. Туры.

  • Требуется найти клиента на покупку квартиры в Севастополе

    Задача Требуется найти клиента на покупку квартиры в Севастополе rudnevo28.tilda.ws Обязательные требования Качественно выполнить работу по данному заданию Описание: Это единственная двухуровневая квартира с видом на море с ремонтом и с обстановкой мебелью по этой улице в продаже. Двухуровневая 4-х комнатная ...

    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти клиента на покупку квартиры в Севастополе

    Задача Требуется найти клиента на покупку квартиры в Севастополе rudnevo28.tilda.ws Обязательные требования Качественно выполнить работу по данному заданию Описание: Это единственная двухуровневая квартира с видом на море с ремонтом и с обстановкой мебелью по этой улице в продаже. Двухуровневая 4-х комнатная ...

    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти партнеров для установки формы на сайт

    Требуется найти двух партнеров кто разместит у себя на сайте форму заказа билетов. Сайты должны быть посещаемые (Яндекс ИКС не меньше 300). Качественно выполнить работу по данному заданию в течении двух недель.

    Управление продажаминет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен менеджер по продажам

    Нужен менеджер по продажам туристических услуг, а именно поиск покупателей на десять авиабилетов как физ так и юр лиц. - привлечение клиентов и построение долгосрочных отношений; - реализация 10 авиабилетов. Качественно выполнить работу по данному поиску десяти клиентов.

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    4 года назад