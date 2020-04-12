Задача Требуется найти клиента на покупку квартиры в Севастополе rudnevo28.tilda.ws Обязательные требования Качественно выполнить работу по данному заданию Описание: Это единственная двухуровневая квартира с видом на море с ремонтом и с обстановкой мебелью по этой улице в продаже. Двухуровневая 4-х комнатная ...