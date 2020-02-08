Требуется человек, который под ключ найдёт спонсора для команды

Добрый день! Требуется человек, который под ключ найдёт спонсора для любительской футбольной команды Зенит

Играем мы в лучше чемпионате по медиа освещению AFL Russia

Прикладываю ссылки на нашу российскую лигу https://vk.com/AFLRussiamoscow и основную группу https://vk.com/AFLmoscow, в которых Вы можете убедится в высоком уровне медиа

В прошедшем сезоне мы заняли второе место в чемпионате и второе место в Евролиге.

Сейчас начнётся второй сезон и нам требуется финансовая помощь в замен которой мы сможем предложить рекламу любого продукта на наших футболках и социальных сетях, а так же знакомых и друзей.

К сожалению, я не обладаю временем, чтобы заниматься данным вопросом, поэтому буду рад если кто-то откликнется

Условия со спонсором обсуждаются

Срок до 31 февраля, т.к в марте уже начинается сезон.

P. S готов сделать предоплату в гарант сервис или по договорённости, чтобы вы понимали, что работа будет 100% оплаченаP. P. S предлагайте сумму, за которую готовы взяться за данный проект и большая просьба написать был ли опыт в данном направлении

Сейчас начнётся второй сезон и нам требуется финансовая помощь в замен которой мы сможем предложить рекламу любого продукта на наших футболках и социальных сетях, а так же знакомых и друзей.

К сожалению, я не обладаю временем, чтобы заниматься данным вопросом, поэтому буду рад если кто-то откликнется

Условия со спонсором обсуждаются

Срок до 31 февраля, т.к в марте уже начинается сезон.

P. S готов сделать предоплату в гарант сервис или по договорённости, чтобы вы понимали, что работа будет 100% оплачена