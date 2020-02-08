Делопроизводитель со знанием русского, английского

Здравствуйте. Пишу диплом по факультету инженерная логистика. Рассматриваю влияние приграничных регионов на цепи поставок груза из Китая в Европу. Руководитель сказал предположить тот факт, что если на сегодня около 20 процентов груза идет через Россию, ...