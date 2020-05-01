Ссылка на мой личный сайт -http://project2257192.tilda.ws/

Я занимаюсь разработкой полиграфической продукции, логотипа и фирменного стиля, дизайна сайтов, дизайна упаковки, отрисовываю макеты для социальных сетей, иллюстрации, презентации, инфографику.

Я не просто делаю сайты и UX/UI дизайн - я создаю эффективные инструменты для вашего бизнеса.