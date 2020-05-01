Ссылка на мой личный сайт -http://project2257192.tilda.ws/
Я занимаюсь разработкой полиграфической продукции, логотипа и фирменного стиля, дизайна сайтов, дизайна упаковки, отрисовываю макеты для социальных сетей, иллюстрации, презентации, инфографику.
Я не просто делаю сайты и UX/UI дизайн - я создаю эффективные инструменты для вашего бизнеса.
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Портфолио
- Верстка журнала "FATUM"151 просмотр
- Упаковка орехов "Сибирский продукт"119 просмотров
- Айдентика Международной ассоциации "МАССИВ"158 просмотров