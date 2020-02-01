Вита Сербин Vita_titan_05Vita_titan_05
25 летУкраина/Полтава
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Умело переведу любые тексты разной сложности, с украинского на русский и наоборот
Перевожу тексты с украинского на русский язык и наоборот граматически правильно. Имею опыт перевода 1 год, могу перевести с немецкого языка на русский или украинский. Пишу стихи, песни, сценарии. Редактирую тексты и книги. Выполняю все быстро, 100% гарантия качества!)
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 часа
#121
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#923
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 часа
#1185