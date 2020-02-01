Умело переведу любые тексты разной сложности, с украинского на русский и наоборот

Перевожу тексты с украинского на русский язык и наоборот граматически правильно. Имею опыт перевода 1 год, могу перевести с немецкого языка на русский или украинский. Пишу стихи, песни, сценарии. Редактирую тексты и книги. Выполняю все быстро, 100% гарантия качества!)