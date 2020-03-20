VitaliiHuraDev

Front-end разработка, верстка сайтов - качественно и в срок. HTML, CSS, JavaScript(es5, es6), jQuery, Flexbox, PHP

Моя цель - предоставить качественную, лучшую услугу на рынке!

﻿﻿﻿Гарантия на верстку. В течении недели после принятия работы я бесплатно исправлю свои ошибки которые сразу были не замечены. Мне важно что бы клиент остался доволен!

Принципы работы:

- всегда соблюдаю сроки;

- всегда только качественная работа;

- всегда довожу дело до конца;

- всегда на связи;

- готов приступить еще вчера.

Вид занятости:

- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD, AI;

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код;

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина;

- CSS3\JS анимация;

- Профессиональное обслуживание, поддержка сайтов и интернет-магазинов, наполнение.

Технологии:

- HTML5, CSS3, JavaScript(es5, es6), jQuery, PUG(jade), SASS, LESS, Flexbox, БЭМ, PHP