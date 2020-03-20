VitaliiHuraDev

Всем привет. Нужно создать лендинг по готовому дизайн-макету. Макет предоставляю выбранному исполнителю. Сроки сжатые. Всем спасибо и удачи!
Моя цель - предоставить качественную, лучшую услугу на рынке!
Гарантия на верстку. В течении недели после принятия работы я бесплатно исправлю свои ошибки которые сразу были не замечены. Мне важно что бы клиент остался доволен!
Принципы работы:
- всегда соблюдаю сроки;
- всегда только качественная работа;
- всегда довожу дело до конца;
- всегда на связи;
- готов приступить еще вчера.
Вид занятости:
- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD, AI;
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код;
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина;
- CSS3\JS анимация;
- Профессиональное обслуживание, поддержка сайтов и интернет-магазинов, наполнение.
Технологии:
- HTML5, CSS3, JavaScript(es5, es6), jQuery, PUG(jade), SASS, LESS, Flexbox, БЭМ, PHP
- $10HTML-верстка17 заявокЗакрыт4 года назад