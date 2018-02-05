Сделаю Ваш проект качественно! Обращайтесь.
Технологии которыми я владею и использую в своей работе:
- Всегда использую оптимизированные изображения и спрайты для иконок, для уcкорения загрузки.
- Использую сжатый, оптимизированный css для ускорения загрузки сайтов.
- Делаю посадку на Wordpress
- Занимаюсь безопасностью сайтов, чисткой от вирусов и их технической поддержкой.
- Проверку валидности кода прохожу на validator.w3.org
- Адаптивность сайтов проверяю как на онлайн ресурсах, так и на физических устройствах. В наличии есть почти все разрешения.
- Скрипты и php формы для обратных звонков, эффектов на сайтах и улучшения внешнего вида пишу сам, чтобы код был чистым, быстрым и максимально подходил под данную задачу.
- Верстаю кроссбраузерно, проверку прохожу на ie11, edge, chrome, opera, firefox.
- Провожу бесплатные консультации по любому типу вопросов, связанных с сайтами, хостингами.
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
CSS
Виталий отлично справился, сделал работу очень быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за работу, обращайтесь!
$20
10 баллов
7 лет назад
Спасибо большое! Все было сделано на высшем уровне. Виталий добросовестный и ответственный человек, всегда на связи. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Было приятно работать, ясно поставлена задача, всегда на связи, рекомендую)
$10
10 баллов
7 лет назад
HTML
Отличная верстка
Ответный отзыв
Хорошая постановка задачи, оперативная оплата, никаких лишних проблем, сотрудничеством доволен.
$10
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Виталий оперативно и профессионально выполнил задание. Приятное общение, все по существу, без воды. С удовольствием буду обращаться в будущем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Ильей. Четко поставленное ТЗ, постоянная контактность и мгновенная оплата. рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
7 лет назад
Быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, быстрая оплата, рекомендую!
HTML-верстка
7 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#462
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#716
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#1527