VitaliyZt

Виталий VitaliyZt

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Сделаю Ваш проект качественно! Обращайтесь.

Технологии которыми я владею и использую в своей работе:

  • Всегда использую оптимизированные изображения и спрайты для иконок, для уcкорения загрузки.
  • Использую сжатый, оптимизированный css для ускорения загрузки сайтов.
  • Делаю посадку на Wordpress
  • Занимаюсь безопасностью сайтов, чисткой от вирусов и их технической поддержкой.
  • Проверку валидности кода прохожу на validator.w3.org
  • Адаптивность сайтов проверяю как на онлайн ресурсах, так и на физических устройствах. В наличии есть почти все разрешения.
  • Скрипты и php формы для обратных звонков, эффектов на сайтах и улучшения внешнего вида пишу сам, чтобы код был чистым, быстрым и максимально подходил под данную задачу.
  • Верстаю кроссбраузерно, проверку прохожу на ie11, edge, chrome, opera, firefox.
  • Провожу бесплатные консультации по любому типу вопросов, связанных с сайтами, хостингами.
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Отзывы заказчиков

sergeice
Сергей 
57 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Скорректировать CSS (слои и позиционирование)
CSS
Виталий отлично справился, сделал работу очень быстро. Рекомендую.
Спасибо за работу, обращайтесь!
Ответный отзыв
mykolyuk
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Скопировать три лендинга с CPA-партнерки
Спасибо большое! Все было сделано на высшем уровне. Виталий добросовестный и ответственный человек, всегда на связи. Мои рекомендации!
Было приятно работать, ясно поставлена задача, всегда на связи, рекомендую)
Ответный отзыв
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Создать страницу HTML по дизайну
HTML
Отличная верстка
Хорошая постановка задачи, оперативная оплата, никаких лишних проблем, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
ilyademi
Илья 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Подправить верстку сайта для отображение в Chrome (Wordpress)
WordPress
Виталий оперативно и профессионально выполнил задание. Приятное общение, все по существу, без воды. С удовольствием буду обращаться в будущем. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством с Ильей. Четко поставленное ТЗ, постоянная контактность и мгновенная оплата. рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Пофиксить логотип на слайдере
Быстро и качественно! Рекомендую!
Четкая постановка задачи, быстрая оплата, рекомендую!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
7 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#462
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#716
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#1527