VitoAndreev

$50
Создание простенького сайт. Максимум 2-3 страницы + 2 скрипта на первой странице (скрипты имеются и для flash и для php). Желательно исполнение во flash!
Веб-программирование14 заявок
Закрыт
14 лет назад
Создание простенького сайт. Максимум 2-3 страницы + 2 скрипта на первой странице (скрипты имеются и для flash и для php). Желательно исполнение во flash!
Приложения под Windows XP. Но обращаю внимание, что необходимо создать связь между компьютером и коммуникатором. Это необходимо для отправки и получения сообщений.