Исполнительный, ответственный с аналитическим складом ума :)
1. Обработка данных в excel, word (преобразование баз данных, создание таблиц, структурирование данных, сведение разноплановой информации в единую базу данных, обработка текстов, создание брошюр и т.д.)
2. Расшифровка аудио и видеозаписей
3. Обработка фотографий (изменение размеров, фона, структурирование по категориям и т.п.)
4. Обработка видео (кодирование, обрезка, поворот, разбиение на части, склейка роликов и т.д)
5. Создание чертежей, схем, эскизов
6. Разработка блок-схем, алгоритмов и т.п
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
10 лет назад
Хороший аналитик и исполнитель. Выполнил задание четко и в срок.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен на 100%. Постановка задачи и ответы на возникающие вопросы - быстро, четко и по существу. Оплата - моментально после сдачи работы. Рекомендую.
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга