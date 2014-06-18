Volgogradec34

Олег Volgogradec34

 
44 годаРоссия/Волгоград
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Исполнительный, ответственный с аналитическим складом ума :)

1. Обработка данных в excel, word (преобразование баз данных, создание таблиц, структурирование данных, сведение разноплановой информации в единую базу данных, обработка текстов, создание брошюр и т.д.)

2. Расшифровка аудио и видеозаписей

3. Обработка фотографий (изменение размеров, фона, структурирование по категориям и т.п.)

4. Обработка видео (кодирование, обрезка, поворот, разбиение на части, склейка роликов и т.д)

5. Создание чертежей, схем, эскизов

6. Разработка блок-схем, алгоритмов и т.п

Отзывы заказчиков
OKtaedr
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Работа с таблицами для продвижения сайта
Хороший аналитик и исполнитель. Выполнил задание четко и в срок.
Сотрудничеством доволен на 100%. Постановка задачи и ответы на возникающие вопросы - быстро, четко и по существу. Оплата - моментально после сдачи работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга