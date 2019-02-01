Я имею опыт работы 10 лет в данной сфере, выполняю работы быстро и качественно, цены очень низкие по всем заданиям!
ОБО МНЕ:
накрутка соц сетей всего,
инстограмм\ лайки накрутка,
инстограмм\ подписчики накрутка,
инстограмм\ видео накрутка ,
вк\ обложка группы,
вк\ подписчики в группу накрутка,
вк \скачать вото с групп,
ютуб\ шапка для канала,
ютуб\ просмотры накрутка,
ютуб\ создание интро к видео,
ютуб\ фото к видео,
ютуб\ лайки на видео накрутка,
видео\ монтаж видеоролика,
аудио\ Обработаю,
аудио\ обрезка,
фотошоп,
фотошоп\ логотипы,
фотошоп\ логотип 3 варианта,
фотошоп\ фотомонтаж,
фотошоп\ удаление фона,
фотошоп\ слайд-шоу ,
фотошоп\ фото на заказ,
фотошоп\перевести растр в вектор,
фото\ сообщение на теле,
сайт\ посещение,
сайт\ вечные ссылки,
Excel\ таблицы,
PowerPoint\ презентация,
Действие аккаунта приостановлено!