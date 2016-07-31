Графический дизайн, веб-дизайн, оформление соц. сетей, создание Landing Page

О себе

Проактивность. Быстрая обучаемость. Любовь к своему роду деятельности. Многогранность. Умение понять сторону заказчика. Навыки как самостоятельной так и коллективной работы.

Образование

Высшее. Украина, Днепропетровск, НГУ, факультет Информационных технологий, специальность "Телекоммуникации".

Знание программного обеспечения

Дизайн: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

Видео и фото: Sony Vegas, Adobe Lightroom

Офис: Microsoft Office, Гугл Документы, Гугл Таблицы, Гугл Презентации

Навыки SMM

ВКонтакте: таргетинговая реклама, реклама в сообществах, оформление групп

Фейсбук: таргетинговая реклама, оформление аккаунта

Инстаграм: таргетинговая реклама, продвижение через фолловинг и лайкинг, оформление аккаунта (в том числе лендинг), реклама у селебрити

Навыки веб-мастера

- HTML, CSS, Adobe Muse. Создание одностраничников, посадочных страниц, сайтов под ключ

- Подключение кода аналитики от google и яндекс на сайт

- Подключение кода ретаргетинга на сайт

- Установка на хостинг, покупка и привязка к домену