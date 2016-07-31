О себе
Проактивность. Быстрая обучаемость. Любовь к своему роду деятельности. Многогранность. Умение понять сторону заказчика. Навыки как самостоятельной так и коллективной работы.
Образование
Высшее. Украина, Днепропетровск, НГУ, факультет Информационных технологий, специальность "Телекоммуникации".
Знание программного обеспечения
Дизайн: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Видео и фото: Sony Vegas, Adobe Lightroom
Офис: Microsoft Office, Гугл Документы, Гугл Таблицы, Гугл Презентации
Навыки SMM
ВКонтакте: таргетинговая реклама, реклама в сообществах, оформление групп
Фейсбук: таргетинговая реклама, оформление аккаунта
Инстаграм: таргетинговая реклама, продвижение через фолловинг и лайкинг, оформление аккаунта (в том числе лендинг), реклама у селебрити
Навыки веб-мастера
- HTML, CSS, Adobe Muse. Создание одностраничников, посадочных страниц, сайтов под ключ
- Подключение кода аналитики от google и яндекс на сайт
- Подключение кода ретаргетинга на сайт
- Установка на хостинг, покупка и привязка к домену
Портфолио
- Лендинг для Поп-Арт студии Podarok Nado380 просмотров