Нужно настроить и поддерживать оптимальную монетизацию сайтов медицинской тематики.
Продажи и лиды2 заявки
Закрыт
7 лет назад
Нужно настроить и поддерживать оптимальную монетизацию сайтов медицинской тематики.
На постоянную работу в команду ищем верстальщика и программиста. 1. Верстальщик Необходимые навыки/знания: html5, css, sass, БЭМ. Знать и уметь работать как минимум с двумя фреймворками для создания интерфейсов. Базовые знания js: уметь ...
Требуется автор на статьи по медицинской тематике. Требуется человек на постоянную работу. Компании авторов не рассматриваю. Нужен человек, который пишет сам. Плюсом будет медицинское образование. Норма статей в месяц ...