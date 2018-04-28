Vworke

Роман Vworke

 
54 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстальщик, программист.

    На постоянную работу в команду ищем верстальщика и программиста. 1. Верстальщик  Необходимые навыки/знания: html5, css, sass, БЭМ. Знать и уметь работать как минимум с двумя фреймворками для создания интерфейсов. Базовые знания js: уметь ...

    AJAXCentOSCSSDebianDjango
    Веб-программирование30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется автор статей

    Требуется автор на  статьи по медицинской тематике. Требуется человек на постоянную работу. Компании авторов не рассматриваю. Нужен человек, который пишет сам. Плюсом будет медицинское образование. Норма статей в месяц ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад