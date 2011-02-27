WStandart

Сергей WStandart

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Polym
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
0 баллов
14 лет назад
Партнёрский сайт
Не понравилось как работает данный человек... После расчёта выслал мне какие-то скрипты. На все вопросы по поводу установки, настройки и т.д. не отвечает, хотя обещал помочь и всё сделать. Полный игнор, хотя в аське есть довольно часто.
max2101
Максим 
52 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$150
0 баллов
14 лет назад
"Упаковка" готового php-кода в дизайн
AJAXCSSJavaScriptPHP
Данный исполнитель очень сильно подвел. Взял заказ и исчез, на письма не отвечал, о ходе работы до сих пор ничего на сообщил. Была потеряна впустую почти неделя на очень простую, но срочную работу.
vladyslav-r
Владислав 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
0 баллов
14 лет назад
Разработка парсера-граббера для интернет-магазина
Joomla
После принятия заявки договорились выйти на связь на следующий день. В итоге полный игнор моих сообщений уже пятый день.
DIMA2121
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Обработать базы данных клиентов
Большое спасибо. Работу сделали очень хорошо.
antony_d
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Модуль вывода двух фотографий и выбора одной
JavaScript
Все отлично! Даже не ожидал, что так быстро и дешево все сделает. Буду сотрудничать и дальше!
Показать больше отзывов