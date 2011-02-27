Отзывы заказчиков
$100
0 баллов
14 лет назад
Не понравилось как работает данный человек... После расчёта выслал мне какие-то скрипты. На все вопросы по поводу установки, настройки и т.д. не отвечает, хотя обещал помочь и всё сделать. Полный игнор, хотя в аське есть довольно часто.
$150
0 баллов
14 лет назад
AJAXCSSJavaScriptPHP
Данный исполнитель очень сильно подвел. Взял заказ и исчез, на письма не отвечал, о ходе работы до сих пор ничего на сообщил. Была потеряна впустую почти неделя на очень простую, но срочную работу.
$30
0 баллов
14 лет назад
Joomla
После принятия заявки договорились выйти на связь на следующий день. В итоге полный игнор моих сообщений уже пятый день.
$20
10 баллов
14 лет назад
Большое спасибо. Работу сделали очень хорошо.
$20
10 баллов
14 лет назад
JavaScript
Все отлично! Даже не ожидал, что так быстро и дешево все сделает. Буду сотрудничать и дальше!