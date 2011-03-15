Через осознанность к управлению своей жизнью

• Академик международной академии реальной экономики (International Academy of Practical Economy)

• Научный советник Российской Академии Космонавтики им.К.Э.Циолковского

• Победа в конкурсе "Лучшие публикации" в номинации "Лучший информационный материал", Журнал "Строительство и городское хозяйство СПб и ЛО", 2002

• Член союза журналистов с 2005 года.

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