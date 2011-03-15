Требуется разработать вывод на экран результатов работы программы на php по гаданию на картах Таро. Используемые технологии – php, Ajax, CSS, JavaScript, элементы дизайна. ТЗ в приложении. Тестовая версия программы по адресу: ...
Через осознанность к управлению своей жизнью
• Академик международной академии реальной экономики (International Academy of Practical Economy)
• Научный советник Российской Академии Космонавтики им.К.Э.Циолковского
• Победа в конкурсе "Лучшие публикации" в номинации "Лучший информационный материал", Журнал "Строительство и городское хозяйство СПб и ЛО", 2002
• Член союза журналистов с 2005 года.
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать простой дизайн и элементарный вывод результатов работы программы на php по гаданию на картах Таро. Используемые технологии – php, Ajax, CSS, JavaScript ТЗ в приложении. Цена от 4000 ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад