Нужен вариант дизайна сайта для OOO "Фармация". Оплата 100$, Предоплата только после утверждения первого эскиза. Дизайн на ваше усмотрение, единственное условие - меню должно быть расположено так же, как на этом сайте - http://pharmacia-salekhard.ru/. ...