Waigo

Павел Waigo

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн для интернет-магазина

    Нужен дизайн для готового шаблона интернет-магазина спортивной одежды на Opencart. Структура сайта останется неизменной, от вас нужен собственно дизайн - фон, шрифт, цветовые решения и др. В заявке укажите стоимость работы.

    Opencart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для фармацевтической организации

    $100

    Нужен вариант дизайна сайта для OOO "Фармация". Оплата 100$, Предоплата только после утверждения первого эскиза. Дизайн на ваше усмотрение, единственное условие - меню должно быть расположено так же, как на этом сайте - http://pharmacia-salekhard.ru/. ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта для коттеджного поселка

    Нужен дизайн сайта для коттеджного поселка, коттеджей в котором пока нет. На данном этапе основной целью сайта будет продажа земельных участков. Вся информация должна находиться по возможности на главной странице. Из материалов есть только генплан ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Дизайн для интернет-магазина
Opencart
Спасибо за сотрудничество. Задание поставлено конкретно, на уточняющие вопросы были даны вразумительные ответы. Оплата своевременная. Рекомендую)