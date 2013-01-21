Нужен дизайн для готового шаблона интернет-магазина спортивной одежды на Opencart. Структура сайта останется неизменной, от вас нужен собственно дизайн - фон, шрифт, цветовые решения и др. В заявке укажите стоимость работы.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется озвучка для руководства пользователя. По времени выйдет около получаса. В заявке укажите, пожалуйста, вашу цену за минуту или за все время.Озвучивание10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен вариант дизайна сайта для OOO "Фармация". Оплата 100$, Предоплата только после утверждения первого эскиза. Дизайн на ваше усмотрение, единственное условие - меню должно быть расположено так же, как на этом сайте - http://pharmacia-salekhard.ru/. ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен дизайн сайта для коттеджного поселка, коттеджей в котором пока нет. На данном этапе основной целью сайта будет продажа земельных участков. Вся информация должна находиться по возможности на главной странице. Из материалов есть только генплан ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен простой, приятный глазу дизайн программы отображающей заселение гостиницы. Черновой вариант прилагается. Оплата в размере 20-30$.Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Веб-студии требуется очень хороший веб-дизайнер на постоянную основу. Для нас главное - качество и оригинальность ваших работ.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт12 лет назад