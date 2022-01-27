WebGroupPRO

Александр WebGroupPRO

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Агентство интернет маркетинга в Минске - WebGroup.PRO

WebGroup.PRO – это команда профессионалов-единомышленников.

За 13 лет работы мы успешно реализовали более 700 проектов различного уровня сложности.

Нацеленность на результат позволяет нам всегда достигать только высших показателей эффективности в своей работе, а также завоевывать дополнительные рыночные ниши, оставшиеся за пределами видения других компаний в силу их консервативности и закостенелого мышления.

Среди нас отличные специалисты:

  • Маркетологи
  • Веб-разработчки
  • Менеджеры
  • Программисты
  • Верстальщики
  • Дизайнеры
  • SEO специалисты
  • Копирайтеры
  • Тестировщики
Мы считаем, что в проекте нет мелочей. Именно поэтому халатность в экономии на рабочих ресурсах мы считаем недопустимой. Наши программисты не рисуют, а дизайнеры не пишут код! Если проект требует того, мы привлекаем к работе специалиста, который нужен для реализации проекта – база наработанных контактов веб-специалистов по всему миру позволяет нам делать это абсолютно открыто на контрактной основе.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Освежить лого компании

    Необходимо освежить логотип компании, разработав новый дизайн для улучшения его визуального восприятия. Бюджет на выполнение задачи составляет 1000 российских рублей.

    WordPress
    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Копирайт\Рерайт статей для сайта по IT тематике + перевод на Английски

    Ищутся услуги копирайта и рерайта статей по IT тематике на постоянной основе. Объем работы составляет от 30 000 до 100 000 символов в месяц. Предоставляются ссылки на статьи, структура документа и ключевые слова. Требуются уникальные и читаемые лонгриды для людей, с возможностью привлечения нескольких подрядчиков для различных задач.

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Натянуть ветсрку на WordPress

    Необходимо разработать простой сайт портфолио на платформе WordPress. Сайт должен включать разделы с галереями, новостями и текстовыми страницами. Ожидается создание структуры сайта и настройка необходимых функций.

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Натянуть верстку на Evolution CMS (evo.im)

    Необходимо натянуть верстку на Evolution CMS для создания интернет-магазина. Этапы: 1 - подключение каталога и типовых страниц, 2 - корзина и ЛК, 3 - подключение платежей. Укажите стоимость и сроки для каждого этапа, примеры работ, возможности управления контентом и параметризированные блоки.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа для Байкерского клуба

    $150

    Требуется разработать 2D логотип для байкерского клуба Biker Navi. Логотип должен быть выполнен в зеленом, золотом или платиновом цветах, с возможностью предложить свои варианты. Он должен быть простым для нанесения на одежду и использоваться в различных материалах, включая сайт и сувенирку. Рассмотрите включение треугольника как элемент навигации и покажите вариант использования на кожаной куртке.

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

vch_dima
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$70
10 баллов
3 года назад
Натянуть ветсрку на WordPress
HTMLWordPress
Отличный заказчик, четко поставленная задача и своевременная оплата. Доволен сотрудничеством с Александром!)
Большое спасибо за отличную работу! Рекомендую Дмитрия как хорошего специалиста WordPress. Обязательно буду еще образаться.
Ответный отзыв
laysa
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 часов назад
$20
10 баллов
3 года назад
Разработка логотипа для Байкерского клуба
Очень довольна сотрудничеством! Четкая постановка задач, приятное общение, оплата в полном объеме. Рекомендую!
Спасибо за вашу работу и креативность!
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
6 часов назад
$30
10 баллов
3 года назад
Разработка логотипа для Байкерского клуба
Спасибо за интересный конкурс. Заказчик - супер! Всем рекомендую Александра к сотрудничеству!
Спасибо за вашу работу и креативность!
Ответный отзыв
roslav
46 лет
7 лет в сервисе
Был
21 час назад
$100
10 баллов
3 года назад
Разработка логотипа для Байкерского клуба
Рад нашему сотрудничеству! Интересный, приятный в общении человек. Больше бы таких заказчиков. Однозначно рекомендую!
Огромное спасибо за работу! Действительно профессионал самого высокого уровня. Заслуженная победа и конечно 5 звёзд по всем критериям. Надеюсь ещё поработаем с вами в будущем. Удачи, и ещё раз большое спасибо!
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