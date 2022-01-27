WebGroupPRO

Необходимо освежить логотип компании, разработав новый дизайн для улучшения его визуального восприятия. Бюджет на выполнение задачи составляет 1000 российских рублей.
WebGroup.PRO – это команда профессионалов-единомышленников.
За 13 лет работы мы успешно реализовали более 700 проектов различного уровня сложности.Нацеленность на результат позволяет нам всегда достигать только высших показателей эффективности в своей работе, а также завоевывать дополнительные рыночные ниши, оставшиеся за пределами видения других компаний в силу их консервативности и закостенелого мышления.
Среди нас отличные специалисты:
- Маркетологи
- Веб-разработчки
- Менеджеры
- Программисты
- Верстальщики
- Дизайнеры
- SEO специалисты
- Копирайтеры
- Тестировщики
- Логотипы и Знаки18 заявокЗакрытгод назад
Ищутся услуги копирайта и рерайта статей по IT тематике на постоянной основе. Объем работы составляет от 30 000 до 100 000 символов в месяц. Предоставляются ссылки на статьи, структура документа и ключевые слова. Требуются уникальные и читаемые лонгриды для людей, с возможностью привлечения нескольких подрядчиков для различных задач.Переводы20 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать простой сайт портфолио на платформе WordPress. Сайт должен включать разделы с галереями, новостями и текстовыми страницами. Ожидается создание структуры сайта и настройка необходимых функций.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо натянуть верстку на Evolution CMS для создания интернет-магазина. Этапы: 1 - подключение каталога и типовых страниц, 2 - корзина и ЛК, 3 - подключение платежей. Укажите стоимость и сроки для каждого этапа, примеры работ, возможности управления контентом и параметризированные блоки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $150
Требуется разработать 2D логотип для байкерского клуба Biker Navi. Логотип должен быть выполнен в зеленом, золотом или платиновом цветах, с возможностью предложить свои варианты. Он должен быть простым для нанесения на одежду и использоваться в различных материалах, включая сайт и сувенирку. Рассмотрите включение треугольника как элемент навигации и покажите вариант использования на кожаной куртке.Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен3 года назад