Я новичок на этой бирже, но не в копирайтинге

Решила попробовать начать работать на этой бирже, пришла сюда с профиля: http://www.etxt.ru/lana00011.html

Там у меня есть отзывы, портфолио, а также неплохой рейтинг.

Уровень высокого мастерства подтверждают звезды.

Почему я здесь?

Хотелось бы получать развитие, как в плане новых, более емких заказов, так и в денежном измерении.

Предыдущая биржа дает мало перспектив в этом смысле.

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