Я новичок на этой бирже, но не в копирайтинге
Решила попробовать начать работать на этой бирже, пришла сюда с профиля: http://www.etxt.ru/lana00011.html
Там у меня есть отзывы, портфолио, а также неплохой рейтинг.
Уровень высокого мастерства подтверждают звезды.
Почему я здесь?
Хотелось бы получать развитие, как в плане новых, более емких заказов, так и в денежном измерении.
Предыдущая биржа дает мало перспектив в этом смысле.
Если вы желаете получить качественные тексты, написанные специально под ваши требования, обращайтесь, я буду рада сотрудничеству!
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#690
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#10046