WebProgramming

Образование: высшее, специальность информатика

Опыт работы: 3 года.

Возраст: 24 года.

Характер работы: удаленная.

Имею опыт работы:

Системное программирование, прикладное программирование;

Языки:

-Delphi (3-7)

-Microsoft Visual C++ ( " 6.0 " , " .NET ")

-PHP( имею собственную библиотеку базовых классов и функций )

-JavaScript

-Microsoft Visual Basic ( " 6.0 " , " .NET ")

-средства гипертекстовой разработки( HTML , DHTML )

-средства СУРБД( SQL-совместимые )

-опыт работы с библиотекой WIN 32 API.

- платформы - .Net, COM/COM+;

- знание принципов ООП и шаблонов проектирования.

Участие а проектах:

- 3 года на должности (PHP,outlook,VB[A]) программиста в IT компании "Sagasoft" .

-программа удаленного администрирования (Internet,Intranet), Delphi 6 + Win32 API.

-интерпретатор Windows команд, Delphi 5 + Win32 API.

-математический пакет MiniMath (на падобе пакета "Mathematica"), Visual C++ 6.0, ООП , с использованием шаблонов.

Личные качества : ответственность, работоспособность.

Проекты в которых я принимал участие вы можете найти на сайтах:

- www.sagasoft.com

- www.itgrp.net