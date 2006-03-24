WebProgramming

Гость WebProgramming

 
41 годУкраина/Чернигов
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Образование: высшее, специальность информатика

Опыт работы: 3 года.

Возраст: 24 года.

Характер работы: удаленная.

Имею опыт работы:

Системное программирование, прикладное программирование;

Языки:

-Delphi (3-7)

-Microsoft Visual C++ ( " 6.0 " , " .NET ")

-PHP( имею собственную библиотеку базовых классов и функций )

-JavaScript

-Microsoft Visual Basic ( " 6.0 " , " .NET ")

-средства гипертекстовой разработки( HTML , DHTML )

-средства СУРБД( SQL-совместимые )

-опыт работы с библиотекой WIN 32 API.

- платформы - .Net, COM/COM+;

- знание принципов ООП и шаблонов проектирования.

Участие а проектах:

- 3 года на должности (PHP,outlook,VB[A]) программиста в IT компании "Sagasoft" .

-программа удаленного администрирования (Internet,Intranet), Delphi 6 + Win32 API.

-интерпретатор Windows команд, Delphi 5 + Win32 API.

-математический пакет MiniMath (на падобе пакета "Mathematica"), Visual C++ 6.0, ООП , с использованием шаблонов.

Личные качества : ответственность, работоспособность.

Проекты в которых я принимал участие вы можете найти на сайтах:

- www.sagasoft.com

- www.itgrp.net

PHPJavascriptHTMLDelphi
Отзывы заказчиков
Stepan4000
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
0 баллов
18 лет назад
Доработка системы по обмену данными между нашей базой (таблицей) mySQL и др
Кидалово. Кинул на 1500 рублей. Плюс еще были угрозы и вымогательство денег. IP адрес, с которым данный пользователь последний раз входил в аккаунт: 195.5.34.95 Это Укртелеком. Называл себя по ICQ: Гостюк Сергей Михайлович 8 1038 0372 518380 [email protected] [email protected] ICQ : 345-749-143 Обманным путем попросил сделать предоплату за скрипты. Я сделал предоплату 1000 рублей по Yandex.деньги. Далее он, якобы выполнил работу (хотя были подозрительные моменты), и выслал архив со скриптами на e-mail с паролем. Попросил еще ему проплатить 15 WMZ, и тогда он скажет пароль. Я проплатил двумя транзакциями по 10 и 5 WMZ с кошелька. Далее он сделал обманный сайт http://hosting.h16.ru/cgi-bin/step1.php и сделал запись в арбитраже WM () со своего WMID на который я и платил ему: 111885565206 Затем начались угрозы, что наш WM заблокируют, что компания AGAVA будет выяснять с нами отношения.
s2p
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
0 баллов
18 лет назад
Интеграция RunCms и IPB 2.1.4 + конвертер
Вообщем этот человек взялся за работу и мало того что попросил предоплату в 10$, я ладно выполнил условие потом еще попросил 5$ я отказался, сказал что после работы все заплачу, он взяли потер все мои базы. Вот его кординаты покрайней мере что знаю на данный момент, но узнаю больше у меня есть его IP [email protected] ICQ : 345-749-143 это его мыло и ася
adide
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
$25
0 баллов
18 лет назад
Немного переделать CnCat 2.1 (скрипт каталога)
Недоволен - кидает заказчика