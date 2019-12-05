React.js developer

Мой опыт работы 3 года, делаю работу профессионально и качественно, легко справлюсь с любой поставленной задачей.

Стек:

React.js, redux, redux-thunk, redux-saga, prettier, eslint, stylelint, redux-form, formik, styled-components, loadable, typescript

Личные качества:

Всегда на связи, ответственный, профессионал своего дела, большой опыт работы с постоянными заказчиками.

Принципы работы:

+ Профессионализм.

+ Адекватные цены.

+ Качественная работа.

+ Online.

+ Точно в срок.

Обращайтесь. Всегда на связи.