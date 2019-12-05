React.js developer
Мой опыт работы 3 года, делаю работу профессионально и качественно, легко справлюсь с любой поставленной задачей.
Стек:
React.js, redux, redux-thunk, redux-saga, prettier, eslint, stylelint, redux-form, formik, styled-components, loadable, typescript
Личные качества:
Всегда на связи, ответственный, профессионал своего дела, большой опыт работы с постоянными заказчиками.
Принципы работы:
+ Профессионализм.
+ Адекватные цены.
+ Качественная работа.
+ Online.
+ Точно в срок.
Обращайтесь. Всегда на связи.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Очень рад сотрудничеству. Быстро и качественно выполненная работа. Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Работа прошла отлично, рекомендую к сотрудничеству.
$16
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена быстро, качественно за разумную оплату! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличное тз и объяснение задачи, 10/10, рекомендую
$10
10 баллов
4 года назад
Быстрая и качественная работа с js.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству.
$10
9 баллов
4 года назад
Хороший специалист, рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству.
$15
10 баллов
4 года назад
Отличный специалист, приятный человек в общении. Отношение даже к такой простой задаче было очень профессиональным. Качественные комментарии. Огромное спасибо! Рекомендуем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хорошо поставленная задача с чётким пониманием что нужно, рекомендую к сотрудничеству