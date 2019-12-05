Web___Developer

Кирилл Герасимов Web___Developer

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
React.js developer

Мой опыт работы 3 года, делаю работу профессионально и качественно, легко справлюсь с любой поставленной задачей. 

Стек:

React.js, redux, redux-thunk, redux-saga, prettier, eslint, stylelint, redux-form, formik, styled-components, loadable, typescript

Личные качества: 

Всегда на связи, ответственный, профессионал своего дела, большой опыт работы с постоянными заказчиками.

Принципы работы: 

+ Профессионализм. 

+ Адекватные цены. 

+ Качественная работа. 

+ Online. 

+ Точно в срок. 

Обращайтесь. Всегда на связи.

TypeScriptReact.jsRedux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Подключить js каптчу к форме проверки купона
Очень рад сотрудничеству. Быстро и качественно выполненная работа. Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Работа прошла отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
guest_1569846094435
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
4 года назад
Мелкие доработки по JS на базе Ion.RangeSlider
Работа выполнена быстро, качественно за разумную оплату! Рекомендую!
Отличное тз и объяснение задачи, 10/10, рекомендую
Ответный отзыв
skotch1
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Доработка простого калькулятора на js
Быстрая и качественная работа с js.
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ivanpetrov1991
Иван Петров 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
9 баллов
4 года назад
Заглушка на сайт
Хороший специалист, рекомендую
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
nicepage
50 летКипр
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
$15
10 баллов
4 года назад
Ищем веб специалистов для тестирования нового конструктора сайтов
Отличный специалист, приятный человек в общении. Отношение даже к такой простой задаче было очень профессиональным. Качественные комментарии. Огромное спасибо! Рекомендуем!
Отличный заказчик, хорошо поставленная задача с чётким пониманием что нужно, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв