Ищем веб специалистов для тестирования нового конструктора сайтов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен2 заявки274 просмотра

Ищем веб-дизайнеров / разработчиков для тестирования нового конструктора вебсайтов

Требуются веб-дизайнеры, разработчики, специалисты для проведения

короткого тестирования нового конструктора сайтов. Тест представляет

собой 45-60-минутную видеоконференцию с шарингом экрана на Вашей

стороне. Тест включает установку и использование настольного приложения

для Windows или Mac OS. Мы не тестируем уровнень и квалификацию. Мы НЕ

записываем экран и звук.

6 лет назад
nicepage
52 года
6 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Web___Developer
Кирилл 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Отличный специалист, приятный человек в общении. Отношение даже к такой простой задаче было очень профессиональным. Качественные комментарии. Огромное спасибо! Рекомендуем!
Отличный заказчик, хорошо поставленная задача с чётким пониманием что нужно, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Web___Developer
Кирилл 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад