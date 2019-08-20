Ищем веб специалистов для тестирования нового конструктора сайтов

Есть темплейт в PSD для мобильного приложения, пользуясь темплейтом нужно сделать страницы новые, по инструкции. Просто вставляем текст и картинки. Работа для человека хорошо знающего Photoshop,никаких дизайнерских изысков не надо. Всего надо сделать порядка ...