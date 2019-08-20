Предлагаем поучастровать в юзабилити тестировании https://www.weblancer.net/projects/dizajn-sajtov-9/ishem-veb-spetcialistov-dlya-testirovaniya-novogo-konstruktora-sajtov-990588/
Ищем веб специалистов для тестирования нового конструктора сайтов
Ищем веб-дизайнеров / разработчиков для тестирования нового конструктора вебсайтов
Требуются веб-дизайнеры, разработчики, специалисты для проведения
короткого тестирования нового конструктора сайтов. Тест представляет
собой 45-60-минутную видеоконференцию с шарингом экрана на Вашей
стороне. Тест включает установку и использование настольного приложения
для Windows или Mac OS. Мы не тестируем уровнень и квалификацию. Мы НЕ
записываем экран и звук.
Выбранный исполнитель
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