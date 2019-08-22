В существующее web приложение требуется внедрить новый дизайн (jsp, js), порядка 60 jsp-страниц, из которых 16 главных, остальные модальные окна. Верстка есть.
Создание макета игры Crash на базе рабочего сайта
Необходимо создать макеты под следующие разрешения и оформление:
- темная десктоп
- темная моб версия
- светлая десктоп
- светлая моб версия
моб 320, 768
Необходимо взять дизайн с сайта csgo500.io/crash и адаптировать под другой сайт на котором сейчас идет разработка.
Более подробное описание:
Блоки необходимо разместить в следующем порядке http://joxi.ru/n2Y3wjvIb15XMr
1). Блок 1 - История игр, Блок 2 - График, Блок 3 - Итоговые данные по игре, Блок 4 - Участники игры
Игра состоит из следующих блоков:
Блок 1 - История игр http://joxi.ru/J2b8wjYC0e0kPr
1). Блок История игр
2). Иконка на попап с историей в виде списка игр http://joxi.ru/zANgwvGuvL6BLr
- Round# (10268455) - номер игры, ссылка
- Crash (3.86x) - результат игры
- Дата ( July 30, 2019 10:02 AM) - дата и время игры
- Hash (adea55b3ad061fa45d573303a901fa815c95edf0bde906f5459010079e9708dd), иконка, для перехода на сайт проверки
3). Ролл (слайдер) выводим последние 10 слайдов, всего 20 слайдов выводим. При наведении на слайд появляется вспывашка http://joxi.ru/Drl4djRTVz0ZWr с номером игры и хешем. При нажати на слайд открывается попап с историей в виде списка игр http://joxi.ru/zANgwvGuvL6BLr
Блок 2 - График http://joxi.ru/MAj46jZTj3dXNm
0). При старте игры запускается таймер обратного отсчета, зеленого цвета http://joxi.ru/Q2KNwvGTL6dxbm
1). Вертикальная ось (размер выигрыша, измеряется в “x”, ). Начальная максимальная шкала 2х, с делением 1х.
2). Горизонтальная ось (время за которое проходит линия, измеряется в “с”, секунды). Начальная максимальная шкала 11с, шаг 1 секунда
3). Линия стремится в верхний правый угол. С увеличением иксов, увеличивается скорость.
Сперва цвет красный, при достижении 2х меняется на зеленый, при достижении 50х, меняется на голубой. При достижении 4х и выше появляется плавное свечение http://joxi.ru/EA4PlVjto5xEQA
4). Завершение игры http://joxi.ru/Vm6PNVlt4WzLgA
На фоне остановившегося графика, crashed @ 3.42x
Блок 3 - Итоговые данные по игре http://joxi.ru/1A5P8VvtD61dw2
2). Блок с итоговыми данными по ставкам в игре
3). Round Bets: (общие ставки), заголовок
4). Иконка + счетчик с количеством участников игры
5). Иконка + счетчик с общим количеством денег в игре
6). Блок по выигрышам
7). Round Profits: (общие данные по выигрышам)
8). Иконка + счетчик, количество выигрышных денег
Блок 4 - Участники игры http://joxi.ru/BA0PxVNtM8VeJA
1). Заголовки колонок “Пользователь”, “Ставка”, “Вывод денег”, “Выигрыш”
2). Красный проигравший, зеленый выиграл, значения в последних 2х колонках появляются после старта игры при достижении выигрыша необходимого значения, в блоке скролла нет
Блок 5 - Форма внесения ставок (будет находится в левой колонке) http://joxi.ru/a2XRwvETwkaR1r
1). Баланс не выводим, берем наш стандартный блок
2). Блок с вводом ставки, он состоит из
3). Кнопка “Сброс”, очищает поле.
4). Кнопка “Быстрой ставки”, “+10”, “+50”, “+100”, “+500”, “+1000”, “1/2”, “2х”, “10%”, “25%”,
“50%”, “Max”
5). Поле для ввода ставки
6). Блок “Вывода денег”
7). Кнопка “Сброс”, очищает поле.
8). Кнопка “Быстрой ставки”, “Min”, “+0.1”, “+0.5”, “+1”, “-0.1”, “-0.5”,”-1”, “2х”, “5х”, “10х”
9). Поле для ввода ставки
10). Кнопка “Сделать ставку”
Выбранный исполнитель
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