Создание страниц для приложения

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человека хорошо знающего Photoshop,никаких дизайнерских изысков не надо. Всего надо сделать порядка 49 страниц, многие однотипные, только текст

Работа для студента. Определю кандидата просто по цене и скорости работы.