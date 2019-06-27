В существующее web приложение требуется внедрить новый дизайн (jsp, js), порядка 60 jsp-страниц, из которых 16 главных, остальные модальные окна. Верстка есть.
Тестирование мобильной игры (iOS)
Привет!
Мы проводим тестирование новой мобильной игры для изучения английского. Интересно узнать ваше мнение насколько интересной и полезной получилась игра.
Тестирование проходит удаленно. Для этого надо установить игру на телефон и поиграть, следуя простой инструкции. Вы можете сделать это в любое удобное время, необходимо только iOS устройство подключенное к wi-fi.
Для участия в тестировании заполните небольшую анкету (~2 мин):
http://wordsapp.com/questionnaire?utm_source=weblancer
После заполнения анкеты мы пришлем на почту инструкцию для прохождения теста и договоримся о наиболее удобном способе оплаты.
Важно: игра доступна только для iOS устройств. Но вы все равно можете заполнить анкету и мы пригласим вас, когда появится версия для андроид.
Если у вас возникли вопросы – не стесняйтесь, пишите :)Спасибо!
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