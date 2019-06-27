Тестирование мобильной игры (iOS)

Привет!

Мы проводим тестирование новой мобильной игры для изучения английского. Интересно узнать ваше мнение насколько интересной и полезной получилась игра.

Тестирование проходит удаленно. Для этого надо установить игру на телефон и поиграть, следуя простой инструкции. Вы можете сделать это в любое удобное время, необходимо только iOS устройство подключенное к wi-fi.

Для участия в тестировании заполните небольшую анкету (~2 мин):

http://wordsapp.com/questionnaire?utm_source=weblancer

После заполнения анкеты мы пришлем на почту инструкцию для прохождения теста и договоримся о наиболее удобном способе оплаты.

Важно: игра доступна только для iOS устройств. Но вы все равно можете заполнить анкету и мы пригласим вас, когда появится версия для андроид.

Если у вас возникли вопросы – не стесняйтесь, пишите :)Спасибо!