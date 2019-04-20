Привет! Мы проводим тестирование новой мобильной игры для изучения английского. Интересно узнать ваше мнение насколько интересной и полезной получилась игра. Тестирование проходит удаленно. Для этого надо установить игру на телефон и поиграть, следуя простой инструкции. Вы можете ...
Cognitico Inc
Мы – команда разработчиков, занимаемся разработкой мобильной игры для изучения английского.Чтобы понять насколько интересной и полезной получается наша игра, мы регулярно проводим пользовательское тестирование игры.
Будем рады узнать ваше мнение!
Для участия в тестировании заполните небольшую анкету (~2 мин):
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- $8Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт4 года назад
- $7
Привет! Мы проводим тестирование новой мобильной игры для изучения английского. Интересно узнать ваше мнение насколько интересной и полезной получилась игра. Тестирование проходит удаленно. Для этого надо установить игру на телефон и поиграть, следуя простой инструкции. Вы можете ...Тестирование ПО32 заявкиЗакрыт5 лет назад