cognitico

Сергей cognitico

 
35 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Cognitico Inc

Мы – команда разработчиков, занимаемся разработкой мобильной игры для изучения английского.Чтобы понять насколько интересной и полезной получается наша игра, мы регулярно проводим пользовательское тестирование игры.

Будем рады узнать ваше мнение!

Для участия в тестировании заполните небольшую анкету (~2 мин):

https://wordsapp.com/questionnaire

  • Тестирование мобильной игры (iOS)

    $8

    Привет! Мы проводим тестирование новой мобильной игры для изучения английского. Интересно узнать ваше мнение насколько интересной и полезной получилась игра. Тестирование проходит удаленно. Для этого надо установить игру на телефон и поиграть, следуя простой инструкции. Вы можете ...

    AndroidiOS
    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тестирование мобильной игры (iOS)

    $7

    Привет! Мы проводим тестирование новой мобильной игры для изучения английского. Интересно узнать ваше мнение насколько интересной и полезной получилась игра. Тестирование проходит удаленно. Для этого надо установить игру на телефон и поиграть, следуя простой инструкции. Вы можете ...

    iOS
    Тестирование ПО32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад