Привет! Мы проводим тестирование новой мобильной игры для изучения английского. Интересно узнать ваше мнение насколько интересной и полезной получилась игра. Тестирование проходит удаленно. Для этого надо установить игру на телефон и поиграть, следуя простой инструкции. Вы можете ...