Разработать новый веб-интерфейс для сервиса рассылки сообщений

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт15 заявок322 просмотра

Нужен UX/UI специалист, который переделает текущий веб-интерфейс.

Сначала необходимо выполнить оплачиваемое тестовое задание. Смотрите прикрепленный файл.

Цену за выполнение тестового задания и портфолио присылайте в ЛС или в заявке.

Если есть вопросы, можем дополнительно созвониться и всё обсудить. Так же могу провести онлайн-презентацию сервиса по Skype.

Спасибо за внимание, жду предложений!

6 лет назад
cherednychenko
Сергей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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