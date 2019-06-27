Создание макета игры Crash

ТЗ на создание игры

Жду оценку заказа по срокам и стоимости

Необходимо взять дизайн сhttps://csgo500.io/crash и адаптировать под сайт, который разрабатывается.

Необходимо сделать десктопную версию (темная тема и светлая), мобильную версию (темная и светлая). Описана десктопная версия, по аналогии нужно будет сделать мобильную версию.

Блоки необходимо разместить в следующем порядке http://joxi.ru/n2Y3wjvIb15XMr

1). Блок 1 - История игр, Блок 2 - График, Блок 3 - Итоговые данные по игре, Блок 4 - Участники игры

Более детально дизайн буду обсуждать с исполнителем.

Игра состоит из следующих блоков:

Блок 1 - История игр http://joxi.ru/J2b8wjYC0e0kPr

1). Блок История игр

2). Иконка на попап с историей в виде списка игр http://joxi.ru/zANgwvGuvL6BLr

Round# (10268455) - номер игры, ссылка

Crash (3.86x) - результат игры

Дата ( July 30, 2019 10:02 AM) - дата и время игры

Hash (adea55b3ad061fa45d573303a901fa815c95edf0bde906f5459010079e9708dd), иконка, для перехода на сайт проверки

Также должен быть заголовок, крестик закрыть окно. Выводим от 10 до 14 строк с играми, в зависимости от дизайна.

3). Ролл (слайдер) выводим последние 10 слайдов, всего 20 слайдов выводим. При наведении на слайд появляется вспывашка http://joxi.ru/Drl4djRTVz0ZWr с номером игры и хешем. При нажати на слайд открывается попап с историей в виде списка игр http://joxi.ru/zANgwvGuvL6BLr

Блок 2 - График http://joxi.ru/MAj46jZTj3dXNm

0). При старте игры запускается таймер обратного отсчета, зеленого цвета http://joxi.ru/Q2KNwvGTL6dxbm

1). Вертикальная ось (размер выигрыша, измеряется в “x”, ). Начальная максимальная шкала 2х, с делением 1х.

2). Горизонтальная ось (время за которое проходит линия, измеряется в “с”, секунды). Начальная максимальная шкала 11с, шаг 1 секунда

3). Линия стремится в верхний правый угол. С увеличением иксов, увеличивается скорость.

Сперва цвет красный, при достижении 2х меняется на зеленый, при достижении 50х, меняется на голубой. При достижении 4х и выше появляется плавное свечение http://joxi.ru/EA4PlVjto5xEQA

4). Завершение игры http://joxi.ru/Vm6PNVlt4WzLgA

На фоне остановившегося графика, crashed @ 3.42x

Блок 3 - Итоговые данные по игре http://joxi.ru/1A5P8VvtD61dw2

2). Блок с итоговыми данными по ставкам в игре

3). Round Bets: (общие ставки), заголовок

4). Иконка + счетчик с количеством участников игры

5). Иконка + счетчик с общим количеством денег в игре

6). Блок по выигрышам

7). Round Profits: (общие данные по выигрышам)

8). Иконка + счетчик, количество выигрышных денег

Блок 4 - Участники игры http://joxi.ru/BA0PxVNtM8VeJA

1). Заголовки колонок “Пользователь”, “Ставка”, “Вывод денег”, “Выигрыш”

2). Красный проигравший, зеленый выиграл, значения в последних 2х колонках появляются после старта игры при достижении выигрыша необходимого значения, в блоке скролла нет

Блок 5 - Форма внесения ставок (будет находится в левой колонке) http://joxi.ru/a2XRwvETwkaR1r

1). Баланс не выводим, берем наш стандартный блок

2). Блок с вводом ставки, он состоит из

3). Кнопка “Сброс”, очищает поле.

4). Кнопка “Быстрой ставки”, “+10”, “+50”, “+100”, “+500”, “+1000”, “1/2”, “2х”, “10%”, “25%”,

“50%”, “Max”

5). Поле для ввода ставки

6). Блок “Вывода денег”

7). Кнопка “Сброс”, очищает поле.

8). Кнопка “Быстрой ставки”, “Min”, “+0.1”, “+0.5”, “+1”, “-0.1”, “-0.5”,”-1”, “2х”, “5х”, “10х”

9). Поле для ввода ставки

10). Кнопка “Сделать ставку”