Требуется самостоятельно (!) продумать, и разработать прототип интерфейса торгового терминала. Желательно в интерактивном виде (например, в Axure RP). Для начала нужно изучить несколько примеров, выбрать оттуда лучшие моменты на взгляд исполнителя, а потом скомпоновать свои идеи и, возможно, некоторые элементы из других терминалов в новый интерфейс, который должен быть максимально минималистичен, удобен и интуитивно понятен. Конкретного ТЗ не будет (!).

Очень желательно иметь представление о работе торговых терминалов и опыт работы с ними. Функционал должен включать в себя ленту сделок, стакан заявок, опционы и т.д. Т.е. все, что есть у торговых терминалов.

Первый вариант делаете на свое усмотрение, а дальше вместе вносим изменения.

Примеры терминалов, которые стоит изучить: ATAS, PROTRADER (https://protrader.org), NinjaTrader, MetaTrader, Quick и др. Акцент на первых двух.

Без предоплаты (!). Возможна поэтапная оплата, после демонстрации какой-либо части. Вероятно, наиболее приемлемым для данной работы будет оплата за каждый час работы. Или можете предложить свои варианты.