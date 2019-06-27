UX UI, дизайн приложения для магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт20 заявок356 просмотров

Для интернет магазина, нужен уникальный дизайн мобильной раскладки. С нуля.

Есть товар, идея, описание, портрет ца, минимальные указания по содержанию.

Нужно САМОСТОЯТЕЛЬНО сделать хороший интерфейс, правильно подать информацию.

Логика -> Прототипировани -> Наполение информацией - > Покрас

Отвечайте, если вы уже постигли интерфейсы сложней шаблона wp.

Ориентир на mobile first.

Студии, люди без опыта, или с микроопытом - мимо.

WordPress
6 лет назад
O1vanov
Иванов 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров