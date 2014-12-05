Webspacegroup

Дарина Москаленко Webspacegroup

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Сайты под ключ, дизайн баннеров и логотипов.

Добрый день, уважаемые заказчики. Я очень рада, что Вы посетили нашу страницу. Позвольте представиться: мы web- студия Webspacegroup. 

Мы готовы Вам предложить такие услуги по антикризисным ценам:

- создание сайтов "под ключ"- от 30$,

- дизайн сайтов любой сложности - от 20$;

- разработка интернет баннеров (статические, анимированные и  flash) - от 3$;

- разработка фирменного стиля, а также макетов печатной продукции - от 15$.

Если Вас интересует так редко встречающееся в нашем мире сочетание цены и качества, я и моя команда будем рады Вам помочь.

 

Портфолио

Отзывы заказчиков

nikolayvy
Николай 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать баннер и сделать из него
Сроки, цена, качество - все устроило. Осложнений не возникло. Обращусь снова.
Только хорошее впечатление от работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
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