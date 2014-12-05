Сайты под ключ, дизайн баннеров и логотипов.
Добрый день, уважаемые заказчики. Я очень рада, что Вы посетили нашу страницу. Позвольте представиться: мы web- студия Webspacegroup.
Мы готовы Вам предложить такие услуги по антикризисным ценам:
- создание сайтов "под ключ"- от 30$,
- дизайн сайтов любой сложности - от 20$;
- разработка интернет баннеров (статические, анимированные и flash) - от 3$;
- разработка фирменного стиля, а также макетов печатной продукции - от 15$.
Если Вас интересует так редко встречающееся в нашем мире сочетание цены и качества, я и моя команда будем рады Вам помочь.
Портфолио
- Landing Page "Международный Дом Кофе"594 просмотра
- Landing Page "Консалтинговые услуги"317 просмотров
- Меблi Шоп354 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
10 лет назад
Сроки, цена, качество - все устроило. Осложнений не возникло. Обращусь снова.
Ответный отзыв
Только хорошее впечатление от работы. Рекомендую.
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#298
3D-графика
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1191
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $5
от 12 часов
#2448
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4800