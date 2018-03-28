Xanoxano233

Делается новая верстка главной страницы сайта на Битрикс. По завершении верстки ее нужно будет натянуть на действующий сайт www.prodainam.ru http://crus.org.ua/project/prodainam/prodainam2.jpg
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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$50
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Делается новая верстка главной страницы сайта на Битрикс. По завершении верстки ее нужно будет натянуть на действующий сайтВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен верстальщик, сверстать страницу сайта. http://crus.org.ua/project/prodainam/prodainam2.jpg? Вот такая страница, и под мобильную версию тоже есть вариантHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Дорисовать остаток страницы (кроме первого экрана)Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Дорисовать остаток страницы кроме первого экранаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Хотелось переделать главную страницу сайта www.prodainam.ru, изменить картинку, добавить текста, для примера http://кредит-под-залог.рф, http://www.ooo-autolombard.ru/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
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