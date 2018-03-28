Xanoxano233

Ирек Xanoxano233

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Нужен верстальщик
Все отлично! Рекомендую к сотрудничеству
Очень все понравилось, все во время и качественно, спасибо за работу.
Ответный отзыв
crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$90
10 баллов
7 лет назад
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Поработали над 2-я задачами по дизайну, все отлично. Быстрое утверждение, моментальная оплата. Советую как честного и хорошего работодателя.
Выполнил два задания, понимает буквально с полуслова что нужно), рекомендую.
Ответный отзыв
crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
7 лет назад
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Отличный заказчик, рекомендую!
Спасибо за работу
Ответный отзыв