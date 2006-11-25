Требуется софт для забора данных через xml-rpc и обработки их.
Прикладное ПО9 заявок
Закрыт
16 лет назад
Требуется софт для забора данных через xml-rpc и обработки их.
На постоянную работу требуется линкменеджер За деталями в аську 4373819 или на мыло [email protected]
Требуется линменеджер. Обмен не тематический. Заказ большой: 5 сайтов по 3000ссылок. Оплата по 0.1$ за ссылку. Скрипт LE2. Жду людей с опытом и со своими базами.
Требуется сделать полнофункциональный клон сайта pornofiles.ru. После постоянная работа по поддержке. Жду реальных предложений от людей с портфолио и без. Оплата или после выполнения или через сервис безопасных сделок.