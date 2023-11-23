Есть сайт, нужно либо доработать, либо с нуля сделать фронт
Сайты «под ключ»6 заявок
Закрыт
13 дней назад
Здравствуйте!
Закончила обучение «Введение в тестирование ПО». По окончанию имею диплом с отличием по специальности «Младший специалист по тестированию».
Знаю:
1. Написание автотестов и unit.
2. Язык программирования Java.
3. База данных и SQL.
4. UI/UX тестирование.
5. Тестирование мобильных и веб-приложений, сайтов.
6. Баг-репорты, тест-кейсы, чек-листы и тд.
7. HTML
8. Тестирование UI и API: работа с Postman, Swagger
9. Техники тест-дизайна
10.Работа с TMS: Qase, TestRail, TestLink
11. Регрессионное тестирование. CI/CD. Автоматизация тестирования
Есть сайт, нужно либо доработать, либо с нуля сделать фронт