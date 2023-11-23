Тестировщик

Здравствуйте!

Закончила обучение «Введение в тестирование ПО». По окончанию имею диплом с отличием по специальности «Младший специалист по тестированию».

Знаю:

1. Написание автотестов и unit.

2. Язык программирования Java.

3. База данных и SQL.

4. UI/UX тестирование.

5. Тестирование мобильных и веб-приложений, сайтов.

6. Баг-репорты, тест-кейсы, чек-листы и тд.

7. HTML

8. Тестирование UI и API: работа с Postman, Swagger

9. Техники тест-дизайна

10.Работа с TMS: Qase, TestRail, TestLink

11. Регрессионное тестирование. CI/CD. Автоматизация тестирования