Нужно прикрутить парсер к компоненту joomla VirtueMart и заполнить магазин. парсер есть готовый
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен такой магазин http://www.statusmoto.ru/ вместе с наполнениемСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт15 лет назад
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Нужен сайт - Брачное агентство, имеющее целью знакомство девушек с Украины с женихами из-за границы. в идеале использовать скрипт datingpro, тогда часть функционала придется выключить :) потому что сайт рассчитан на глобальную базу мужчин и локальную ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Хочу убрать шапку, которая сейчас на сайте www.aquamaniya.com и сделать по такому типу: http://mytop-in.net/ http://rating.spylog.ru такой логотип меня интересует, ниче хитромудрого, но необходима оригинальность идеи написания aquamaniya.com можно сделать aqua - синим , а ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно исправить глюк в сайте на DataLife движке. Проблема в выводе подробных новостей. Сама новость в базе не пропала, но почему-то перестала выводиться. Адрес сайта www.usaboat.in.ua (до 50 баксов) А так же нужно прицепить к ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
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Нужен сайт объявлений по продаже/покупке/обмену/аренде водно-моторной техники. Примеры: http://www.boatshop24.com/ http://auto.emarket-ua.od.ua/ http://onauto.com.ua/ru/Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт15 лет назад