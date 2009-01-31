Yasinskiy

Олег Ясиснкий Yasinskiy

 
49 летУкраина/Черкассы
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Брачное агенство

    $150

    Нужен сайт - Брачное агентство, имеющее целью знакомство девушек с Украины с женихами из-за границы. в идеале использовать скрипт datingpro, тогда часть функционала придется выключить :) потому что сайт рассчитан на глобальную базу мужчин и локальную ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип для доски объявлений Aquamaniya.com

    Хочу убрать шапку, которая сейчас на сайте www.aquamaniya.com и сделать по такому типу: http://mytop-in.net/ http://rating.spylog.ru такой логотип меня интересует, ниче хитромудрого, но необходима оригинальность идеи написания aquamaniya.com можно сделать aqua - синим , а ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Устранение глюка в DataLife

    Нужно исправить глюк в сайте на DataLife движке. Проблема в выводе подробных новостей. Сама новость в базе не пропала, но почему-то перестала выводиться. Адрес сайта www.usaboat.in.ua (до 50 баксов) А так же нужно прицепить к ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен сайт объявлений

    $250

    Нужен сайт объявлений по продаже/покупке/обмену/аренде водно-моторной техники. Примеры: http://www.boatshop24.com/ http://auto.emarket-ua.od.ua/ http://onauto.com.ua/ru/

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
artprofi
Вася 
39 летАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Брачное агенство
Сотрудничество прошло легко и без всяких проблем, оплата произведена вовремя и в полном объеме. О заказчике могу сказать следующие: лояльный, корректный, четкий и последовательный. Был рад знакомству и сотрудничеству.
Замечательно сработались. Так же порадовали цены и воплощение - профессионально и в кротчайшие сроки. Я остался очень доволен, работа была сложной, но выполнена на ура. В дальнейшем обязательно буду с ним сотрудничать. Респект и уважуха!!
Ответный отзыв
lex07
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Логотип для доски объявлений Aquamaniya.com
Хороший заказчик. Четко ставит задачу. Деньги переводит незамедлительно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Предложенный вариант сразу был утвержден, изменения незначительные внес в течении часа. Отлично работает, Рекомендую :)
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