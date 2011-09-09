Ydik

Кирилл Ханыгин Ydik

 
36 летРоссия/Глазов
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение сайта информацией

    необходимо написать цикл статей на образовательную тематику для сайта. Требование: оригинальность, информативность. Указывайте цену за 1000знаков. Список статей вышлю выбранному автору.

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оценка сайта и бюджет на его улучшение

    Уважаемые фрилансеры! Есть сайт www.clmark.ru – сайту три недели от роду. Хотелось бы чтобы Вы оценили сайт и предложили стоимость работ по наполнению контентом, изменению или улучшению дизайна, по улучшению юзабилити, другим показателям. Если ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заполнение форума

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Есть совершенно мертвый форум http://www.clmark.ru/forum. Необходимо развить бурную деятельность: создавать темы и писать ответы. Регистрируем несколько аккаунтов и вперед: пишем вопросы и ответы, согласно приведенной тематике. Полная, дословная перепечатка информации из ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Завершен
    12 лет назад