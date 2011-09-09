Уважаемые фрилансеры! Есть сайт www.clmark.ru – сайту три недели от роду. Хотелось бы чтобы Вы оценили сайт и предложили стоимость работ по наполнению контентом, изменению или улучшению дизайна, по улучшению юзабилити, другим показателям. Если ...