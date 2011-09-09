необходимо написать цикл статей на образовательную тематику для сайта. Требование: оригинальность, информативность. Указывайте цену за 1000знаков. Список статей вышлю выбранному автору.
- Копирайтинг31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Есть сайт www.clmark.ru – сайту три недели от роду. Хотелось бы чтобы Вы оценили сайт и предложили стоимость работ по наполнению контентом, изменению или улучшению дизайна, по улучшению юзабилити, другим показателям. Если ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Необходима помощь в наполнении сайта http://www.clmark.ru/ информацией (статьи). Рассмотрю любые варианты. Цена Ваша. для связи наиболее оперативно ICQ 375722815Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Есть совершенно мертвый форум http://www.clmark.ru/forum. Необходимо развить бурную деятельность: создавать темы и писать ответы. Регистрируем несколько аккаунтов и вперед: пишем вопросы и ответы, согласно приведенной тематике. Полная, дословная перепечатка информации из ...Наполнение сайтов5 заявокЗавершен12 лет назад