Your_producer2

На удаленную работу требуются профессиональные разработчики Salesforce. Обязательные требования: - Опыт работы с Salesforce и Force.com не менее 3х лет - Знание ApEx и опыт работы со сторонними ...
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
14 лет назад
На удаленную работу требуются профессиональные разработчики Salesforce. Обязательные требования: - Опыт работы с Salesforce и Force.com не менее 3х лет - Знание ApEx и опыт работы со сторонними ...
В связи с увеличением объема работ компания ищет на удаленную работу Java-разработчика. Работа на интересном проекте в составе команду около 10 человек. Оплата по этапам. Требуемые технологии: Spring, Hibernate, ...