Java-разработчик (удаленка, контракт на 2 мес.)

Системное программированиеЗакрыт3 заявки266 просмотров
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В связи с увеличением объема работ компания ищет на удаленную работу Java-разработчика.

Работа на интересном проекте в составе команду около 10 человек.

Оплата по этапам.

Требуемые технологии: Spring, Hibernate, Maven. Приветствуется Red5. Особое требование: TDD! Юнит и автотесты. Используется jUnit.

Просьба высылать свое резюме в личку.

13 лет назад
Your_producer2
Ден 
47 летАвстралия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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