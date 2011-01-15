КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: • Разработка программного обеспечения (для мобильных устройств) • Участие в разработках технологий Будущего • Своевременная сдача проектов • Генерация идей новых разработок и проектов ТРЕБОВАНИЯ: • Высшее образование (min – диплом Бакалавра) • Возраст: от 21 года • АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – выше среднего • Знание языков программирования (C/C++ или Java) • Знание ...
Java-разработчик (удаленка, контракт на 2 мес.)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с увеличением объема работ компания ищет на удаленную работу Java-разработчика.
Работа на интересном проекте в составе команду около 10 человек.
Оплата по этапам.
Требуемые технологии: Spring, Hibernate, Maven. Приветствуется Red5. Особое требование: TDD! Юнит и автотесты. Используется jUnit.
Просьба высылать свое резюме в личку.
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