Требуется очень хороший программист

$50
Системное программированиеЗакрыт3 заявки265 просмотров
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С хорошими знаниями языка C#

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без микрофона не писать...

13 лет назад
Myload
37 летФранция
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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