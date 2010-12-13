Ищутся матерые программисты C++/C#

Системное программированиеЗакрытнет заявок285 просмотров
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Компания-разработчик программного обеспечения ищет матерых удаленных программистов на долгосрочные проекты. Нужны:

1. системные программеры со скиллами с/с++, с#, xml, lsp, tcp/ip. понимание работы windows, работа с учетными записями, файловыми системами, владение wpf – большой плюс

2. люди со знанием с/с++, с#, delphi и умением состыковывать библиотеки, приложения из разных языков. желательно знание прикладной математики – методы оптимизации, численные методы, опыт в форексе или фондовом рынке – большой плюс

Важно:

- возраст от 25 лет и скиллы, прокачанные более 3 лет

- опыт работы в компании-разработчике ПО

- практически постоянное присутствие в онлайне

- возможность работать минимум 5 часов в день

- умение пользоваться репозиторием, привычка пользоваться багтрекером, курение мануалов на английском, и чтение гостов перед сном – плюсы

Ещё раз: нужны матёрые программисты, НЕ начинающие. НЕ Москва.

Команды – приветствуются.

Удаленка, сдельщина, при успешном сотрудничестве – оклад.

Пишите в скайп m.drobitko или аську 4721853. Начните разговор со ссылки на ваше резюме или портфолио – без них разговор не сложится.

P.S. заявки здесь не читаются, стучите в skype или icq

13 лет назад
misgan
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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