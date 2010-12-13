Ищутся матерые программисты C++/C#

Требования: * опыт работы PHP-программистом от двух лет; * опыт работы с базами данных; * наличие выделенного Интернет-канала, возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес; ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания-разработчик программного обеспечения ищет матерых удаленных программистов на долгосрочные проекты. Нужны:
1. системные программеры со скиллами с/с++, с#, xml, lsp, tcp/ip. понимание работы windows, работа с учетными записями, файловыми системами, владение wpf – большой плюс
2. люди со знанием с/с++, с#, delphi и умением состыковывать библиотеки, приложения из разных языков. желательно знание прикладной математики – методы оптимизации, численные методы, опыт в форексе или фондовом рынке – большой плюс
Важно:
- возраст от 25 лет и скиллы, прокачанные более 3 лет
- опыт работы в компании-разработчике ПО
- практически постоянное присутствие в онлайне
- возможность работать минимум 5 часов в день
- умение пользоваться репозиторием, привычка пользоваться багтрекером, курение мануалов на английском, и чтение гостов перед сном – плюсы
Ещё раз: нужны матёрые программисты, НЕ начинающие. НЕ Москва.
Команды – приветствуются.
Удаленка, сдельщина, при успешном сотрудничестве – оклад.
Пишите в скайп m.drobitko или аську 4721853. Начните разговор со ссылки на ваше резюме или портфолио – без них разговор не сложится.
P.S. заявки здесь не читаются, стучите в skype или icq
- Похожие заказы
- $1000Системное программирование20 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть основной программист, что присматривает за сайтом и выполняет задания. Но времени часто недостает, нужен помощник. Ищем человека знакомого с PHP, HTML, базами данных, администрированием. Дисциплинированного, исполнительного, умеющего работать в команде ...Системное программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется Borland C++ программист Работа со строками, криптование и раскриптовка на чистом winapi, без использования сторонних библиотек. Функции шифрования строк должны работать и на Visual C++. Опыт в ассемблере и защите программ очень приветствуется (обязательно сообщите нам об ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству опытного разработчика серверов, у которого есть опыт в разработке масштабируемого файлового сервера. Разработчик должен иметь опыт написания драйверов и фильтров отслеживания системных событий, для разработки драйвера файловой системы на клиентской стороне, ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
В развивающийся проект требуется на полный рабочий день удаленный разработчик под Linux для встроенных систем. Вакансия ориентирована на длительное сотрудничество. В Ваши должностные обязанности будет входить разработка программного обеспечения для встроенных систем на языке C/С++ и его отладка. Общие ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В команду стартапа, приглашается опытный программист, хорошо владеющий Java, Spring, Hybernate, Postgress имеющий реальный опыт системного программирования, работы многопоточности, владеющий шаблонами проектирования (MVC, Adapter, Constructor, ...). Отдельный интерес представляют люди, владеющие Postgress на уровне проектировщика ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества нужен человек, знакомый с языком TCL. Желательно знание SPICE. А также сапр SYNOPSYS Связь: 264/*921*/578Системное программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Разыскивается человек опытный в Haskell и С/С++/С# для проведения консультаций в области состыковки библиотеки на хаскеле (dll) к приложению на С# (exe). Оплата почасовая из расчета 500 руб/час. Необходимы люди проходившие этот путь, способные достаточно быстро ...Системное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1200
Приглашаем специалиста по reverse-egineering под Windows. Предлагаем удаленную работу с гибким графиком. Ориентировочная оплата 1200$ в месяц на фултайм. Окончательный размер оплаты определяется по результатам собеседования. От кандидата требуется: 1). Твёрдое владение реверсингом х86 и х64; 2). Опыт ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Крупная финансовая Компания ищет на постоянную работу .NET разработчика. Должностные обязаности: Проектирование логики клиентских приложений и визуальных интерфейсов с их последующей реализацией и поддержкой Технические требования: Языки: C#, Т-SQL, Javascript, XML, CSS, UML(желательно) GUI: WinForms, ASP.NET Базы данных: MS ...Системное программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад