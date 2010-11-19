Embedded Linux developer

В развивающийся проект требуется на полный рабочий день удаленный разработчик под

Linux для встроенных систем. Вакансия ориентирована на длительное сотрудничество.

В Ваши должностные обязанности будет входить разработка программного обеспечения

для встроенных систем на языке C/С++ и его отладка.

Общие требования:

* Опыт написания приложений на C/С++ под Linux от двух лет

* Опыт написания и отладки драйверов под Linux

* Хорошее знание английского языка

* Общие знания о структуре исполняемого кода и принципов работы программ (стэк, организация памяти, соглашения о вызовах, прерывания)

* Знание принципов многопоточного программирования

* Навыки отладки приложений

* Коммуникабельность, самостоятельность, желание получать новые знания и опыт

Следующие знания, навыки и опыт будут дополнительным плюсом:

* Знание архитектуры и опыт программирование под ARM с ядром Cortex-A8 (в частности OMAP)

* Опыт написания драйверов для устройств, работающих по DMA

* Знание протоколов SPI, I2C

* Опыт проектирования с использованием UML

* Опыт разработки приложений для операционных систем реального времени

* Понимание специфики разработки для встроенных систем, умение отлаживать с использованием hardware-отладчика

* Знание Python и/или Perl

* Понимание принципов программирования на языках низкого уровня

* Опыт разработки с использованием GCC

* Опыт работы с CVS или SVN

* Умение быстро разбираться в чужом коде, практические навыки реинжиниринга

* Местоположение разработчика Москва, Московская обл.

Мы предлагаем:

* Работу в стабильной динамично развивающейся компании, в пяти минутах от ст.м. (по вкусу) :):):):):):):):):)

* Перспективы для профессионального и карьерного роста

* Заработную плату, которая назначается в зависимости от результатов собеседования