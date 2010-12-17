Нужен помощник программиста на сайт

Есть основной программист, что присматривает за сайтом и выполняет задания. Но времени часто недостает, нужен помощник.

Ищем человека знакомого с PHP, HTML, базами данных, администрированием. Дисциплинированного, исполнительного, умеющего работать в команде и находить взаимпонимание.

Движок сайта самописный.

График работы свободный, по согласованию с основным программистом.