Нужен помощник программиста на сайт

Системное программированиеЗакрыт9 заявок400 просмотров
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Есть основной программист, что присматривает за сайтом и выполняет задания. Но времени часто недостает, нужен помощник.

Ищем человека знакомого с PHP, HTML, базами данных, администрированием. Дисциплинированного, исполнительного, умеющего работать в команде и находить взаимпонимание.

Движок сайта самописный.

График работы свободный, по согласованию с основным программистом.

13 лет назад
Tolich_VZ
Ярослав 
49 летСША
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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