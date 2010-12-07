Требуется Borland C++ программист

$250
Системное программированиеЗакрыт4 заявки238 просмотров
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Требуется Borland C++ программист

Работа со строками, криптование и раскриптовка на чистом winapi, без использования сторонних библиотек.

Функции шифрования строк должны работать и на Visual C++.

Опыт в ассемблере и защите программ очень приветствуется (обязательно сообщите нам об этом как можно подробнее).

Резюме в ICQ - 572629608

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13 лет назад
valerysmirnov
Валерий 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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