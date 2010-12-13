Нужен программист для доработки магазина на goomla

В развивающийся проект требуется на полный рабочий день удаленный разработчик под Linux для встроенных систем. Вакансия ориентирована на длительное сотрудничество. В Ваши должностные обязанности будет входить разработка программного обеспечения для встроенных систем на языке C/С++ и его отладка. Общие ...