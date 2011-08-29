Разработчик C/C++, JAVA

$2500
Системное программированиеЗакрытнет заявок136 просмотров
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

• Разработка программного обеспечения (для мобильных устройств)

• Участие в разработках технологий Будущего

• Своевременная сдача проектов

• Генерация идей новых разработок и проектов

ТРЕБОВАНИЯ:

• Высшее образование (min – диплом Бакалавра)

• Возраст: от 21 года

• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – выше среднего

• Знание языков программирования (C/C++ или Java)

• Знание Unix-платформ (Linux, Android)

• Инициативный и творческий подход к решению задач

• Гибкость мышления

ЛУЧШИМ КАНДИДАТАМ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• Стабильную работу в Крупной Международной Компании (R&D centre)

• Высокую заработную плату

• Оплачиваемые обеды

• Курсы английского языка

• Комфортные условия работы и дружественный коллектив

• Комфортный офис в г. Киев

• Возможность профессионального и карьерного развития

12 лет назад
mirovichg
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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