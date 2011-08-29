Разработчик C/C++, JAVA

Требования: * опыт работы PHP-программистом от двух лет; * опыт работы с базами данных; * наличие выделенного Интернет-канала, возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес; ...
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• Разработка программного обеспечения (для мобильных устройств)
• Участие в разработках технологий Будущего
• Своевременная сдача проектов
• Генерация идей новых разработок и проектов
ТРЕБОВАНИЯ:
• Высшее образование (min – диплом Бакалавра)
• Возраст: от 21 года
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – выше среднего
• Знание языков программирования (C/C++ или Java)
• Знание Unix-платформ (Linux, Android)
• Инициативный и творческий подход к решению задач
• Гибкость мышления
ЛУЧШИМ КАНДИДАТАМ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• Стабильную работу в Крупной Международной Компании (R&D centre)
• Высокую заработную плату
• Оплачиваемые обеды
• Курсы английского языка
• Комфортные условия работы и дружественный коллектив
• Комфортный офис в г. Киев
• Возможность профессионального и карьерного развития
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