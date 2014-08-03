Здравствуйте уважаемые посетители моей странички !
Предоставляю такие услуги как:
1. Наполнение сайтов текстами (интернет-магазины — товарами)
2. Продвижение и создание групп (изображения, тексты, рекламы, оформление и т.д.)
3. Создаю визитки, логотипы, знаки и т.д.
4. Тексты на разные темы
5. Разработка дизайна сайтов
6. Создание презентаций и баннеров
Дополнительные знания: Photoshop, Illustrator
Перед началом выполнения заказа договариваюсь с заказчиком о условиях, желании и цене.
От себя:
- коммуникабельность
- нацеленность на результат
- ответственность
- исполнительность
- пунктуальность
БУДУ РАДА СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ !!!
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Портфолио
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