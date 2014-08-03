Здравствуйте уважаемые посетители моей странички !

Предоставляю такие услуги как:

1. Наполнение сайтов текстами (интернет-магазины — товарами)

2. Продвижение и создание групп (изображения, тексты, рекламы, оформление и т.д.)

3. Создаю визитки, логотипы, знаки и т.д.

4. Тексты на разные темы

5. Разработка дизайна сайтов

6. Создание презентаций и баннеров

Дополнительные знания: Photoshop, Illustrator

Перед началом выполнения заказа договариваюсь с заказчиком о условиях, желании и цене.

От себя:

- коммуникабельность

- нацеленность на результат

- ответственность

- исполнительность

- пунктуальность

БУДУ РАДА СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ !!!