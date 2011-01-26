Уклон в гуманитарные науки. Сочинения, сценарии, стихи, проза, статьи.
Студентка 4-го курса "Института Современных Знаний им. Широкова" г. Минска, ф-т Гуманитарный, специальность Культурология.
Предыдущие работы: Консультант в книжном отделе, педагог-организатор в школе.
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Стихи, Песни и Проза
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