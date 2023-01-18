Щиро вдячні Юрію за якісно виконаний проєкт! Співпраця була приємною, лекгою та продуктивною! Юрій був постійно на зв'язку, оперативно вносив зміни за всіма правками та проявляв ініциативу і терплячість) Сайт не тільки змінився візуально, а й став біль юзер-френдлі. Окремо хочепо подякувати за допормогу в оптимізації та поради щодо вдосконалення існуючих макетів. Щиро рекомную для співпраці та обов'язково ще звернемося з новими завданнями)