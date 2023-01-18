Вёрстка сайтов. Возможна интеграция на WordPress. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Моя цель - долгосрочное, приятное и продуктивное сотрудничество.
Работая со мной:
Получаете ответственного исполнителя.
Я:
Предугадываю поведения элементов. В ТЗ всегда есть неучтённые моменты.
Предлагаю лучшие практики ( для ваших пользователей сайта ) где это возможно.
Если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров.
Технологии:
- HTML, СSS, SCSS
- JS, jQuery
- Flex-box, БЭМ
- Figma
WordPress:
- ACF Pro
- Contact form 7
- Custom Themes
- Custom Gutenberg blocks
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: YurkaMi
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Портфолио
- Адаптивная вёрстка многостраничного сайта.16 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта с Анимациями21 просмотр
- Адаптивная вёрстка сайта.66 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта.16 просмотров
Отзывы заказчиков
$110
10 баллов
2 года назад
WordPress
Щиро вдячні Юрію за якісно виконаний проєкт! Співпраця була приємною, лекгою та продуктивною! Юрій був постійно на зв'язку, оперативно вносив зміни за всіма правками та проявляв ініциативу і терплячість) Сайт не тільки змінився візуально, а й став біль юзер-френдлі. Окремо хочепо подякувати за допормогу в оптимізації та поради щодо вдосконалення існуючих макетів. Щиро рекомную для співпраці та обов'язково ще звернемося з новими завданнями)
Ответный отзыв
Было очень приятно работать. Задачи ясны, лёгкая коммуникация, прислушиваются к предложениям. Рекомендую, всё было на доверии и от этого еще приятнее. Надеюсь работать м Вами и в будущем!