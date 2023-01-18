YurMi

Юрий YurMi

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Вёрстка сайтов. Возможна интеграция на WordPress. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Моя цель - долгосрочное, приятное и продуктивное сотрудничество.

Работая со мной:

  • Получаете ответственного исполнителя.

Я:

  • Предугадываю поведения элементов. В ТЗ всегда есть неучтённые моменты.

  • Предлагаю лучшие практики ( для ваших пользователей сайта ) где это возможно.

Если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров.

Технологии:
- HTML, СSS, SCSS

- JS, jQuery

- Flex-box, БЭМ

- Figma

WordPress:

- ACF Pro
- Contact form 7
- Custom Themes
- Custom Gutenberg blocks

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Отзывы заказчиков

guest_16687745513876
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$110
10 баллов
2 года назад
Редагування існуючого сайту-портфоліо на WordPress
WordPress
Щиро вдячні Юрію за якісно виконаний проєкт! Співпраця була приємною, лекгою та продуктивною! Юрій був постійно на зв'язку, оперативно вносив зміни за всіма правками та проявляв ініциативу і терплячість) Сайт не тільки змінився візуально, а й став біль юзер-френдлі. Окремо хочепо подякувати за допормогу в оптимізації та поради щодо вдосконалення існуючих макетів. Щиро рекомную для співпраці та обов'язково ще звернемося з новими завданнями)
Было очень приятно работать. Задачи ясны, лёгкая коммуникация, прислушиваются к предложениям. Рекомендую, всё было на доверии и от этого еще приятнее. Надеюсь работать м Вами и в будущем!
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